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Rusya Davos'a katılmayacak

Rusya Davos'a katılmayacak
Rusya Davos'a katılmayacak

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkesinin Davos’ta düzenlenecek ekonomi forumuna katılmayacağını açıkladı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, İtalya'nın Palermo şehrinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu ile ilgili Medvedev, “Rus iş dünyasına karşı alınan bu yaptırım kararları konusunda geri adım atılmazsa bizde devlet olarak Davos'a katılımı reddetmek zorunda kalacağız. Rus iş dünyasına karşı alınan bu kararlar bizce çok garip” dedi.
Medvedev, konuyla ilgili İsviçreli üst düzey yetkililerle ile kısa bir görüşme yaptığını da sözlerine ekledi. 

Erhan Altıparmak
 

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