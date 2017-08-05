Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Sibirya’da olta ve zıpkınla balık tuttuğu videolar yayınlandı. Putin görüntülerde suyun altında zıpkınla balık avlıyor. Daha sonra su yüzüne çıkan Putin göl manzarasında seyahatine devam ediyor.