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Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Sibirya’da olta ve zıpkınla balık tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında

05 Ağustos 2017 13:00
Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Sibirya’da olta ve zıpkınla balık tuttuğu videolar yayınlandı. Putin görüntülerde suyun altında zıpkınla balık avlıyor. Daha sonra su yüzüne çıkan Putin göl manzarasında seyahatine devam ediyor. 

Etiketler: balık avı, Güney Sibirya, Vladimir Putin


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