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Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim merkezini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Moskova’daki Seçim Merkezini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim merkezini ziyaret etti

10 Ocak 2018 20:19
Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim merkezini ziyaret etti - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, 18 Mart’ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde çalışmaları incelemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Seçim kampanyasında çalışan gönüllere bir araya gelen Rus lider, gönüllülerle sohbet etti. "Gayrı resmi" ve "önemli" çalışmaya katılmayı kabul ettikleri için gönüllülere teşekkür eden Putin, "Gönüllü yardımlar resmi hale getirilirse etkili olmaz" dedi.

Putin, ekip üyelerine sadece hukuk çerçevesi içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu. Putin, seçim merkezindeki bir yazı tahtasına “inancınız ve birlikteliğiniz için teşekkürler yazarak” altına imzasını attı.
Rusya'da seçim öncesi kampanya 17 Aralık'ta başladı. Rusya başkanlık seçiminin ise 18 Mart 2018'de yapılması planlanıyor.

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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