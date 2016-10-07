Söz konusu ziyaret vesilesiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Viladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşmenin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki liderin 9 Ağustos’ta St. Petersburg’da ve G-20 Zirvesi vesilesiyle 3 Eylül’de Hangzhou şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğini taşıyan bu ziyaretin, Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Derya Yetim