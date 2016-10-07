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Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Viladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 23. Dünya Enerji Kongresi’ne iştirak etmek üzere 10 Ekim 2016 tarihinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.


07 Ekim 2016 12:20

Söz konusu ziyaret vesilesiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Viladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşmenin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki liderin 9 Ağustos’ta St. Petersburg’da ve G-20 Zirvesi vesilesiyle 3 Eylül’de Hangzhou şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğini taşıyan bu ziyaretin, Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Derya Yetim

Etiketler: Rusya Devlet Başkanı Putin


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