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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a tebrik!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putinden Erdoğana tebrik!

25 Haziran 2018 10:42

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirilen seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimde zafer ilan etmesinin ardından dünya liderlerinden de kutlama mesajları geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Orbanve, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ve Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani gibi liderlerin ardından son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tebrik mesajı geldi. 

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.  

 

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