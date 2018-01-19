Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD'nin çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz'

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Rus ordusunun Afrin'den çekilme iddiaları ve ABD'nin Suriye'nin sınır gücü güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rus ordusunun Afrin'den çekildiği iddialarını yalanlayarak, "Bu bilgi daha sonra yalanlandı" dedi.

ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulmasından endişe duyduklarını belirten Lavrov, "ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor" diye konuştu.

Şehriyar İmanbeyli

