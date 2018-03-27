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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Emin olun, karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın batının davranışlarını onaylamayacağını ve karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Emin olun, karşılık vereceğiz

27 Mart 2018 16:42

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konuştu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle ilgili konuşan Lavrov, eski Rus ajanının İngiltere'de zehirlenmesi konusunda Dışişleri bakanlığı ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, Batı'nın davranışlarını karşılıksız bırakmayacaklarını yineledi.

Lavrov, Rusya'nın Batı'nın davranışlarını onaylamayacağını söyleyerek, "Emin olun, karşılık vereceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bazı Batılı ülkelerin Rus diplomatlarını sürgün etme kararının Amerika'dan gelen büyük bir şantaj kampanyası ve baskı nedeniyle oluştuğuna inanan Lavrov, "Biz de dahil hiç kimse bu uygunsuzluğu tolere etmekten hoşlanmaz" dedi.  

 

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