Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği yıllık basın toplantısında, başta Suriye konusu olmak üzere Irak'taki durumu, Kırım ve İsrail meselesini değerlendirdi.

Rusya, Bağdat ve Erbil arasındaki gerginliği azaltmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, tüm sorunları müzakereler ve ulusal diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz.Tarafların, arabuluculuk çabalarına ihtiyaç duymaları halinde, Rusya’nın çabaları işaret edilirse bunu olumlu bir şekilde ele alacağımızı garanti edebilirim” dedi.

Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirme sürecinin olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasının beklendiğini ifade ederek, “Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla 3 gözlem noktası oluşturdular. Toplam sayılarıysa 20 olmalı. Liderlerimiz bu konuyu temaslarında görüştü. Bize bu işin hızlandırılacağına dair garanti verdiler. Bunun, İdlib'deki durumun istikrar kazanmasına yardımcı olacağını umuyorum” dedi.

Lavrov, ayrıca Suriye’deki Kürtlere ilişkin ise ABD’nin Suriye’de ordu kurma projesinin Türkiye ve Kürtler arasındaki ilişkilerde sorun oluşturabileceğini ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasını engellediğini dile getirdi. Lavrov açıklamasının devamında ise Afrin’de yapılan ateşkeslere tam uyumun yolunu aradıklarını söyledi.

Lavrov, Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlıkları ev sahipliğinde 16 Ocak'ta Vancouver'da gerçekleşecek Dışişleri Bakanları Zirvesinin gündeminin Kuzey Kore'ye ek bir baskı mekanizması geliştirmek olduğunu ancak Çin ve Rusya’nın zirveye davet edilmediğini söyledi.

“Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyor”

Rus Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım referandumundan sonra tanımlanan toprak bütünlüğüne saygı göstermeye devam ettiğini söyledi. Minsk Anlaşmasının şuanın en önemli meselesi olduğunun altını çizen Lavrov, Ukrayna liderlerini taahhüt ettiklerini uygulamaya zorlamak gerektiğini ifade etti.

İsrail ve Filistin meselesinde diyalog çağrısı

Rus Bakan Lavrov, Filistinlilere değinerek "Onlar yıllarca, karşılığında hiç bir şey almadan tek taraflı ödünler vererek adım adım ilerlediler. İsrail'le ön koşulsuz doğrudan görüşmelere hazırlar. Biz de onları bu amaçla Rusya Federasyonu topraklarında kabul etmeye hazırız" dedi.