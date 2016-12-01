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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasında çeviri hatası çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alanya'da, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu 5’inci Toplantısı kapsamında bir araya geldiği ortak basın toplantısında çeviri hatası yaşandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovun açıklamasında çeviri hatası çıktı

01 Aralık 2016 14:59
Lavrov'un açıklamasında çeviri hatası çıktı - Tıkla İzle

Smültane tercüme yapılan toplantıda Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Kasım'da Suriye'de Türk askerlerini hedef alan hava saldırısı için yaptığı açıklama "Bizim, Rusya olarak, bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır" olarak çevrildi. Haberi çeviriye gören gecen gazeteciler Rus gazetecilerin uyarısıyla durumun farkına vardı. Kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözlerinin yanlış tercüme edildiğini açıklandı. Tercüme, "Lavrov, 'Saldırıyı ne Rusya ne de Suriye rejimi yapmıştır' dedi" şeklinde düzeltildi.

Dışişleri kaynakları: "Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiği görülmüştür"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiğinin görüldüğünü bildirerek, “Saldırıyı Suriye rejimi yapmıştır şeklinde bir beyanı olmamıştır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Alanya’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiği görülmüştür. Lavrov, '24 Kasım’da Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıyı ne Rusya Federasyonu ne de Suriye rejimi yapmıştır' ifadesini kullanmıştır. 'Saldırıyı Suriye rejimi yapmıştır' şeklinde bir beyanı olmamıştır. Çeviri hatasından kaynaklanan bu önemli yanlış anlaşılmanın giderilmesini teminen haber metinlerinde gerekli düzeltmenin yapılması önemle rica olunur" denildi.  

Harun Erdoğdu - Sabri Çağlar - Suat Metin


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