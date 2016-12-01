Smültane tercüme yapılan toplantıda Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Kasım'da Suriye'de Türk askerlerini hedef alan hava saldırısı için yaptığı açıklama "Bizim, Rusya olarak, bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır" olarak çevrildi. Haberi çeviriye gören gecen gazeteciler Rus gazetecilerin uyarısıyla durumun farkına vardı. Kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözlerinin yanlış tercüme edildiğini açıklandı. Tercüme, "Lavrov, 'Saldırıyı ne Rusya ne de Suriye rejimi yapmıştır' dedi" şeklinde düzeltildi.

Dışişleri kaynakları: "Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiği görülmüştür"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiğinin görüldüğünü bildirerek, “Saldırıyı Suriye rejimi yapmıştır şeklinde bir beyanı olmamıştır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Alanya’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta çeviri hatasının meydana geldiği görülmüştür. Lavrov, '24 Kasım’da Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıyı ne Rusya Federasyonu ne de Suriye rejimi yapmıştır' ifadesini kullanmıştır. 'Saldırıyı Suriye rejimi yapmıştır' şeklinde bir beyanı olmamıştır. Çeviri hatasından kaynaklanan bu önemli yanlış anlaşılmanın giderilmesini teminen haber metinlerinde gerekli düzeltmenin yapılması önemle rica olunur" denildi.

Harun Erdoğdu - Sabri Çağlar - Suat Metin