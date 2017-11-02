Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Lavrov ve Tillerson Suriye’deki durumu görüştü'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın Suriye’deki terörist merkezlerinin ortadan kaldırmanın ve krize siyasi bir çözüm bulmak için diyalog kurmanın yollarını tartıştığı belirtildi. Açıklamada, “Suriye’deki terör yuvalarını ortadan kaldırma ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal bir diyalog geliştirerek ülkedeki siyasi çözümüne uluslararası desteğin aktif hale getirilmesi ile ilgili güncel konular görüşüldü” denildi.