Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Washington’un adımları karşılıklı diyaloğa katkıda bulunmuyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Rusya arasındaki diyalog sürecini değerlendirdi. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların iki ülke arasındaki diyalog kurma çabasını zedelediğini belirten Zaharova, “Washington’dan gelen bu gibi adımlar iki ülke arasında medeni ve saygılı bir diyalog kurulmasına yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı.

ABD’li politikacıların Rusya’yı anlayamadığını öne süren Zaharova, “Ne yazık ki, ABD’li siyasiler basit bir gerçeği kabul edemiyor; Rusya’ya yaptırım uygulamak, ulusal çıkarlarına bu kadar sıkı bir şekilde bağlı olan bir ülkeyi seçtiği yoldan döndüremez” dedi.