2016 yılının Ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplamda 236 bin eksikle yüzde 23'lük bir düşüş yaşandı. Türkiye dahil 33 ülkeden havayoluyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı toplamda 791 bin 718 oldu. Antalya'ya 2015 yılının aynı döneminde gelen yolcu sayısı ise istatistiklere 1 milyon 27 bin 987 olarak yansımıştı.

33 ülke arasında Almanlar ilk sırada

Antalya'yı tercih eden ülkeler arasında Almanya yüzde 33'lük düşüşe rağmen ilk sırada yer aldı. 2015 yılı Ekim ayında 444 bin 078 turist gönderen Almanya bu yılın aynı döneminde 296 bin 874 turist gönderdi.Rusya ise 183 bin 895 turist ile Ekim ayını kapatırken bu rakam aynı zamanda son iki yılın aynı dönemin rekoru oldu. Rusya 2014 yılı Ekim ayında 159 bin 829, 2015 yılının Ekim ayında ise 176 bin 851 turist göndermişti. 2016 yılındaki artış uçak krizinin ardından Rusya'nın uyguladığı ambargoyu kaldırmasına bağlandı. Rusya 2015 yılının aynı dönemine göre Antalya'ya gelen tursit sayısında yüzde 4'lük bir artış yakaladı. Antalya'ya 2016 yılı Ekim ayında havayoluyla turist gönderen ülkeler arasında rekor ise Ukrayna ve İsrail'in oldu. Ukrayna 39 bin 137 turist ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında bir artış sağlarken İsrail yüzde 85'lik artışla rekorun sahibi oldu. Ekim ayında 15 bin 123 turist gönderen İsrail'in Antalya'ya turist gönderen ülkeler arasındaki payı ise yüzde 1,91 'de kaldı. Ekim ayında en büyük düşüşün yaşandığı ülkeler ise yüzde 72 ile Slovenya, yüzde 64 ile Finlandiya, yüzde 60 ile İtalya ve Letonya, yüzde 58 ile Fransa oldu.

Ekim ayı kaybı yüzde 43

2016 yılının 10 aylık döneminde de yüzde 43 oranında bir düşüş oldu. Antalya 2016 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 milyon turist kaybetti. Antalya'ya havayolu ile gelen yolcu sayısı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında 10 milyon 499 bin 158 kişiyken bu rakam bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 924 bin 116’ya düştü. Yüzde 43 kayıpla yılın ilk 10 ayını kapatan Antalya'da sadece Ekim ayı rakamları ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 22 oranında azaldı.

Antalya Havalimanı Ekim ayı gelen yolcu istatistiklerine göre Antalya’ya havayolu ile gelen yolcu sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı. Antalya’ya havayolu ile gelen yolcu sayısında son 4 yılın en düşük seviyesi gerçekleşti. Antalya’ya 2013 yılı Ekim ayında 1 milyon 150 bin 290 kişi gelirken, 2014 yılı ekim ayında 1 milyon 71 bin 514 kişi, 2015 Ekim ayında 1 milyon 27 bin 987 kişi gelirken bu sayı Ekim 2016’da 781 bin 161’de kaldı. 2015 yılı son 10 ayında Antalya’ya 10 milyon 499 bin 158 kişi gelirken bu sayı yüzde 43 kayıpla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 924 bin 116’ya düştü.

Almanya 33 ülke arasında birinci

Diğer taraftan en fazla havayolu trafiği ise dış hatlar terminalinde yaşandı. Ekim ayında Antalya’ya dış hatlarda toplamda 10 bin 088 uçak gelir giderken, iç hatlarda toplamda 4 bin 609 uçak inip kalktı. En fazla uçak 247 ile ise 8 Ekim 2016’da oldu. İç hatlarda ise en fazla uçak 7 Ekim 2016’da 92 oldu. Diğer taraftan en fazla yolcu ise 43 bin 851 kişi ile 1 Ekim 2016’da geldi. 2015 yılı Ekim ayının ilk günü ise 41 bin 527 kişi gelmişti.

Rusya, 2016 yılında en büyük düşüşün yaşandığı ülke olurken, istatistiklere bu oran yüzde 84 olarak yansıdı. Rusya'nın Antalya'ya turist gönderen ülkeler arasındaki payı ise 2016 yılının 10 aylık döneminde yüzde 7,49'da kaldı. 10 aylık dönemde Antalya'ya turist gönderen ülkelerdeki en büyük pay ise Almanya'nın oldu. Almanya geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'ya gönderdiği turist sayısında 1 milyon 877 bin 521 ile yüzde 33'lük bir düşüşe imza atarken Antalya'ya turist gönderen tüm ülkeler arasında yüzde 31,64 ile ilk sırayı aldı. Almanya'nın geçen yılın aynı döneminde Antalya'ya havayoluyla gönderdiği turist sayısı 2 milyon 812 bin 364 olarak istatistiklere yansımıştı.

Ukrayna hamlesi

Ukrayna, 2016 yılının 10 aylık döneminde yüzde 82'lik artışla Antalya'ya turist gönderen 33 ülke arasında başı çekti. 570 bin 862 turistle en büyük artışı yakalayan Ukrayna, bu artışa rağmen 33 ülke arasındaki payını yüzde 9,62'nin üzerine çıkaramadı. 10 aylık dönemde artış yakalayan dört ülke ise 157 bin 220 turist ve yüzde 60'lık artışla İsrail, 65 bin 684 turist ve yüzde 8'lik artışla Litvanya, 16 bin 711 turist ve yüzde 4'lük artışla KKTC oldu.

10 aylık dönemin yüzdelik diliminde yüzde 84 oranındaki düşüşle ilk sırayı alan Rusya'yı yüzde 66 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 63 ile Slovakya, yüzde 62 ile Slovenya, yüzde 59 ile Avusturya takip etti.