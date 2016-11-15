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Rusya Ekonomi Bakanı tutuklandı

Rusya Ekonomi Bakanı Alexei Ulyukayev, rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Rusya Ekonomi Bakanı tutuklandı

15 Kasım 2016 09:46

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Ekonomi Bakanı Alexei Ulyukayev’in iki petrol şirketinin birleşmesine olumlu rapor vermesi için 2 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı. Rus Bakanın, Rus petrol şirketi Bashneft’in ülkenin en büyük şirketi Rosneft’e yüzde 50’lik satışı noktasında olumlu görüş bildirmek için rüşvet aldığı ifade edildi. Doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bağlı olan Soruşturma Komitesi, soruşturmanın suçlamaları ortaya çıkaracağını bildirdi. Komite açıklamasında, “Ulyukayev, sorgulamanın ardından gece saatlerinde tutuklandı” denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bunun ciddi bir suçlama olduğunu ifade ederek, “Her durumda, yalnızca mahkeme karar verebilir” dedi.
Ulyukayev'in, Rusya’da 1991 yılından bu yana en fazla rüşvet alan devlet adamı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kremlin kontrolünde Rosneft, Ekim ayında petrol şirketi Bashneft’in yüzde 50 hissesini 5 milyar dolara satın almıştı.
 

Etiketler: Alexei Ulyukayev


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