Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.
Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.
Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.
Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmenin ardından Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşma…
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