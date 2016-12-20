Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a yapılan suikaste ilişkin olarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle: "19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Rusya Federasyonu’nun Büyükelçisi A.G. Karlov öldürülmüştür. Suriye’de en kısa zamanda siyasi çözüme ulaşmaya dair ortak gayretleri ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde başlayan normalleşme sürecini hedef alan hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz.

Türk makamlarından beklentimiz; bu barbarca işlenen suçun tüm boyutlarıyla araştırılmasında, bunu düzenleyenlerin ortaya çıkarılmasında, ayrıca Rus vatandaşları, diplomatik misyonları ve personeli için azami ölçünde etkin güvenlik tedbirlerinin sağlanmasında Rus soruşturma makamlarıyla en yakın işbirliğini yapmalarıdır. Türkiye’nin güvenlik güçleriyle yapacağımız işbirliğinde, faillerin hakkettiği cezayı almaları için tarafımızdan elimizden geleni yapacağız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başarılı Rus diplomatı A.G. Karlov’un ailesi ve yakınlarına en kalbi başsağlığı dileklerini sunar. Anısı her zaman meslektaşları ve onu tanıyan herkesin kalbinde kalacaktır.

Olay, terörün her türlüsüyle tavizsiz mücadeleyi daha da etkin bir şekilde yürütmemizi gerekli kılmaktadır."