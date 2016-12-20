Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı: Hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı: Hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye’de en kısa zamanda siyasi çözüme ulaşmaya dair ortak gayretleri ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde başlayan normalleşme sürecini hedef alan hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz" denildi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı: Hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz

20 Aralık 2016 08:52

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a yapılan suikaste ilişkin olarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle: "19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Rusya Federasyonu’nun Büyükelçisi A.G. Karlov öldürülmüştür. Suriye’de en kısa zamanda siyasi çözüme ulaşmaya dair ortak gayretleri ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde başlayan normalleşme sürecini hedef alan hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz.
Türk makamlarından beklentimiz; bu barbarca işlenen suçun tüm boyutlarıyla araştırılmasında, bunu düzenleyenlerin ortaya çıkarılmasında, ayrıca Rus vatandaşları, diplomatik misyonları ve personeli için azami ölçünde etkin güvenlik tedbirlerinin sağlanmasında Rus soruşturma makamlarıyla en yakın işbirliğini yapmalarıdır. Türkiye’nin güvenlik güçleriyle yapacağımız işbirliğinde, faillerin hakkettiği cezayı almaları için tarafımızdan elimizden geleni yapacağız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başarılı Rus diplomatı A.G. Karlov’un ailesi ve yakınlarına en kalbi başsağlığı dileklerini sunar. Anısı her zaman meslektaşları ve onu tanıyan herkesin kalbinde kalacaktır.
Olay, terörün her türlüsüyle tavizsiz mücadeleyi daha da etkin bir şekilde yürütmemizi gerekli kılmaktadır." 

Etiketler: Ankara Büyükelçisi, Rus diplomat, rusya, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç