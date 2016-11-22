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Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'den Suriye açıklaması

Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Suriye'deki problemin çözülmesi ile ilgili, "Bu konuda üçlü temasların daha verimli olacağı kanaatindeyiz. Suriye Devlet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı bir araya geldiklerinde çözümün daha hızlı bulunacağına inanıyorum" dedi.

Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovskiden Suriye açıklaması

22 Kasım 2016 22:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelen Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek makamında ağırladı.

İkili görüşmede Gökçek, Rusya ile geçen yıl gerginlik oluşturan uçak krizi ile ilgili olayı gerçekleştiren pilotlar ve emir verenlerin FETÖ'cü çıktığını ifade etti. Bunun bir provokasyon olduğunu, iki ülke arasında gerginlik oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Jirinovski, bir gazetecinin 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ve Türkiye'nin Şangay Beşlisi'nde olma ihtimalini değerlendirmesini istemesi üzerine, "Darbe teşebbüsüne gelince bunu yapmaya kalkışanlara son derece de olumsuz bir tepki gösteriyoruz. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın duruşunu, soğukkanlılığını son derece takdir ettik. Aynı gün Başkent'e döndü ve mevcut, onu destekleyen güçlerle beraber hareket ederek, bir gün içerisinde ülkeyi tekrar sükunete kavuşturmuştur. O gece hiç uyumadık, çok tedirgindik. Sayın Erdoğan'ın soğukkanlı simasını televizyonda gördükten sonra artık Türkiye'nin sağlam bir zemin üzerinde olduğunu anladık ve rahatladık. Şubat 2014'te Ukrayna'da buna benzer bir girişim olumlu bir şekilde sonuçlanınca Türkiye'de bu tarz girişimlerin mevcut kolluk kuvvetlerine, polis teşkilatına direnemeyerek başarısız olduğuna biz gerçekten çok sevindik. Dün Kiev'de sözde devrimin 3. yıldönümünü kutlamışlar, ülkenin durumuna bakıldığında tüm pozisyonları sıfırlandı, ülke çok güçsüzleşti" diye konuştu.

"Her türlü desteğe hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda yürüttüğü temizlik çalışmalarını çok doğru bulduklarını vurgulayan Jirinovski, "Değişik organlardan, hukuk olsun, adalet, üniversiteler, polis teşkilatı, istihbarat o noktada yanlılarını bulup, ihraç etme girişimlerini çok doğru buluyoruz. Gerçekten bu güçlü bir lider olduğunun göstergesidir. Sayın Morozov'u işaret ederek kendisi Meclisi'mizin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin üyesi. Türkiye'nin her türlü özellikle uluslararası arenada girmek istediği oluşumlar ne olursa olsun biz her türlü desteğe hazırız. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri pekiştirmek için ben Türkçe konuşan biri olarak ve meslek arkadaşlarımız Türkiye'yi sevenler olarak biz her türlü destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Suriye konusunda üçlü temaslar daha verimli olacaktır"
Bir gazetecinin Suriye politikası ile ilgili sorduğu soru üzerine ise Jirinovski şunları kaydetti:
"Ortadoğu genel olarak ve özellikle Suriye politikası konusundaki çözümde Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları, Fransa gibi ülkelerden ziyade yakın komşu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Rusya’nın da katkısıyla bu probleme hızlı bir çözüm bulmak zorundayız. Bu konuda üçlü temasların daha verimli olacağı kanaatindeyiz. Ankara’da olabilir, Suriye Devlet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı bir araya geldiklerinde çözümün daha hızlı bulunacağına inanıyorum. Vatandaşlar kesinlikle savaşmak istemezler. Savaşları pekiştiren ondan nemalanmak isteyenlerdir. Onların isimleri belli. Yeni seçilmiş Amerika Başkanı da bundan rahatsız kesinlikle Amerika’nın bir ayağının Ukrayna’ya batmasını istemez. Darbe teşebbüsünde aktif rol oynayan Fethullah Gülen’in nerede ikamet ettiği malum."
Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi. Rus Parti Başkanı Jirinovski Türkiye’ye övgü dolu sözler etti. 

Goncagül Özcan 

 

Etiketler: Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı V


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