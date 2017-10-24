Rusya, Güneydoğu Asya'da büyüyen terör tehdidi konusunda endişeli

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ve Irak’tan kaçan teröristlerin Güneydoğu Asya'da birleşmelerinden endişe ettiklerini açıkladı. Filipinlerde gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları ve diyalog ortakların dördüncü toplantısında açıklama yapan Sergey Şoygu, böyle bir durumdan ciddi rahatsızlık duyduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Öncelikle Güneydoğu Asya'da artan terör tehdidi, Suriye ve Iraktan kaçan DEAŞ’a bağlı teröristlerin buraya hareket etmesi ve yerleşmesi bizi rahatsız ediyor. Güneydoğu Asya'da bazı terörist gruplar ve dünya çapında 34 terör örgütü DEAŞ'a bağlı bulunuyor” dedi.

Ayrıca Şoygu, teröristlerin yeni terör saldırıları düzenleme amaçlı olabileceğini belirterek, "Bugün görevimiz uluslararası topluluğun ortak çabaları sonunda DEAŞ terör örgütünü yok etmektir" ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli



