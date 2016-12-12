Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Rusya: 'Halep’te son 24 saatte 13 bin sivil tahliye edildi'

Rusya: 'Halep’te son 24 saatte 13 bin sivil tahliye edildi'

Rusya’nın Suriye’deki uzlaştırma merkezi, Halep'te son 24 saatte 13 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya: Halepte son 24 saatte 13 bin sivil tahliye edildi

12 Aralık 2016 12:27

Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir devam eden iç savaştan en çok etkilenen masum insanlar oldu. Her gün onlarca masum sivil bombardıman nedeniyle hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rusya’nın Suriye’deki uzlaştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada, Halep’te son 24 saatte 13 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Açıklamada, “24 saatte, 5 bin 831’i çocuk olmak üzere 13 bin 346 sivil tahliye edildi” denildi. Açıklamada teslim olan 728 militanın Halep’i terk ettiği bildirildi. 

Etiketler: Halep, rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç