Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir devam eden iç savaştan en çok etkilenen masum insanlar oldu. Her gün onlarca masum sivil bombardıman nedeniyle hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rusya’nın Suriye’deki uzlaştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada, Halep’te son 24 saatte 13 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Açıklamada, “24 saatte, 5 bin 831’i çocuk olmak üzere 13 bin 346 sivil tahliye edildi” denildi. Açıklamada teslim olan 728 militanın Halep’i terk ettiği bildirildi.