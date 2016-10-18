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Rusya: 'Halep’teki hava saldırılarını durduruyoruz'

Rusya Savunma Bakanlığı insani yardım konvoylarının geçişinin güvenli bir şekilde sağlanması için Halep’teki hava saldırılarını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya: Halepteki hava saldırılarını durduruyoruz

18 Ekim 2016 11:13

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, yaptığı açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin Halep’teki hava saldırılarını Türkiye saati ile 10.00’da durdurduklarını duyurdu. İnsani yardım konvoylarının güvenli bir şekilde sağlanması, hasta ve yaralıların kentten tahliye edilmesi ayrıca 20 Ekim'deki "insani molaya" hazırlık yapılması için hava saldırılarının durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Şoygu, "Halep’in doğusundaki silahlı grupları ateşkes ve kentten ayrılmaları yönünde ikna etmeleri için bu gruplar üzerinde etkili olan ülke liderlerine talepte bulunuyoruz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Sergei Rudskoy ise, "Rus savaş uçakları ve Suriye hükümeti güçleri bu süreç boyunca hava saldırısı gerçekleştirmeyecek" dedi. Rudskoy, Militanların Halep’ten ayrılarak İdlib’e gitmek için 2 güvenli koridoru kullanabileceğini dile getirdi. 


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