Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı istifa etti

Rusya İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aleksander Mahonov istifa kararını, Rusya’nın içişlerinde meydana gelen tutuklamalardan sonra aldığını açıkladı. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk ise Alexander Maxonov’un bunu gönüllü olarak yaptığını belirterek, “Makhonov gönüllü olarak istifa mektubu yazdı ve görevden alındı” dedi. Rusya İçişleri Bakanlığının kurucularından olan Anderey Nechayev geçtiğimiz yıl 17 ocak tarihinde bulunduğu vazifeyi kötüye kullanmaktan suçundan tutuklanması istenmişti. Soruşturmadan kaçan Nechayev 17 Ekim 2017’de yaşadığı yerde tutuklanmıştı.

Şehriyar İmanbeyli