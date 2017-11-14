Rusya ile Güney Kore arasında işbirliği

Filipinlerin başkenti Manila’da gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği liderler zirvesinde bir araya gelen Rusya ve Güney Kore liderleri ikili görüşmede bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in; Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesini geliştirme planında Güney Kore’nin aktif olarak işbirliği yapmak isteğini vurguladı. Moon, Rusya’nın kuzey ekonomi politikası ve vizyonuyla daha güçlü bir ortaklık kurma planını yineledi.

Moon, meclisin, gemi inşaatı, limanlar ve Arktika rotaları gibi ikili ilişkilerini güçlendirmek için "dokuz köprü" adı verilen çeşitli alanlarda, Rusya ile eşzamanlı işbirliğini güçlendirmeye çalışacağını belirti ve Kuzey Ekonomik İşbirliği Başkanlığı Komitesi’nin Güney Kore'nin çabalarını ön planda tutacağını ekledi. Güney Kore lideri Moskova'nın Seul'un diplomatik ve güvenlik politikalarındaki en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydederek, “Sadece Kore yarımadası ve Kuzeydoğu Asya için değil, aynı zamanda Avrasya’nın da istikrarı ve refahı için kilit rol oynamak için iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine liderlik etmeye çalışacaktır” dedi.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Güney Kore'nin Rusya'nın Asya-Pasifik'teki ortakları arasında yer aldığını ve iki ülke arasında dostça bir ilişki sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Rusya'nın, Güney Kore gibi Kore Yarımadası barışına derin bir ilgi duyduğunu vurgulayarak, ülkesinin kararlı duruşunu vurguladı.

Duygu Gerboğa