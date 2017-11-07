Rusya ile karşılıklı uçuş seferleri artıyor

Son yıllarda Rusya’ya yaptığı sezonluk ve yıllık uçuşlar ile 2017 yılında Türkiye’ye 1 milyonun üzerinde Rus yolcu taşıyan Atlasglobal, Moskova - Antalya ve Ekaterinburg – Antalya arasında tarifeli taşıyıcı olarak atandı. Her iki destinasyonda haftada karşılıklı 7 sefer gerçekleştirecek olan Atlasglobal, Moskova’da Sheremetyevo, Ekaterinburg’da Koltsovo havalimanlarından 2018 yılı yaz sezonunda tarifeli seferlere başlayacak.

Hava yolu şirketi, bu yıl Rusya’da 5 destinasyonu uçuş ağına kattı, yaz sezonunda Antalya ve Dalaman’dan Rusya’daki birçok noktaya uçuş gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2018 yılında Rusya uçuşlarını arttırarak yaz döneminde Antalya’dan 14, Dalaman’dan 6 noktaya uçuş gerçekleştirecek. Rusya’ya yönelik olarak da uçuş ağına İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da 3 yeni nokta daha ekleyecek.