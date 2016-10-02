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Rusya ile kriz bitti, Rus işadamları Bursa'ya çıkarma yaptı

Rusya ile yaşanan krizin bitmesiyle Rus işadamları tekstilin merkezi konumundaki Bursa'ya çıkarma yaptılar. BUTTİM’de incelemelerde bulunan 40’a yakın Rus iş dünyası temsilcisi, iş gezisi sayesinde Bursalı firmaların ürünlerini ve üretim sahalarını yakından görme imkânı yakaladı. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerden oldukça memnun olan Rus iş dünyası, iki ülke arasındaki dostluğun ekonomiye daha hızlı bir şekilde güçleneceğini ifade etti.

Rusya ile kriz bitti, Rus işadamları Bursaya çıkarma yaptı

02 Ekim 2016 13:15

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Ticari Safari Projesi kapsamında Bursa’ya gelen yabancı iş dünyası temsilcileri, BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi ile firmaların üretim tesislerini inceledi.

Tekstil sektöründe tarihi bir geçmişe sahip olan ve sektörün ihracatında lokomotif görev üstlenen Bursa, ürün kalitesi ile tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. ‘Tekstilin Başkenti’ olarak gösterilen kentte, BTSO Ticari Safari Projesi kapsamında Rusya, İran ve Fas gibi ülkelerden gelen 80’e yakın yabancı firma temsilcisi, BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş, BUTTİM Başkan Yardımcıları Cemil Güzeldağ ve Güner Dönmez’in de yer aldığı ziyarette, firmalara ilk önce 1996 yılından bu yana hizmet veren, 1.700’e yakın işyerinin bulunduğu merkez hakkında brifing verildi. Heyet, ardından iş merkezlerini gezerek, merkezdeki firmalarla ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

“TİCARİ SAFARİ PROJESİ İHRACATI GÜÇLENDİRİYOR”
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş, tekstil sektöründe lokomotif kentlerden birisi olan Bursa’da hayata geçirdikleri Ticari Safari Projelerinin ihracata büyük katkı sağladığını söyledi. Firmaların rekabetini ve ihracatını güçlendirmek için başlattıkları ‘Ticari Safari Projesi’ sayesinde Bursalı firmaların dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini dile getiren İsmail Kuş, “Hedefimiz, sektördeki firmalarımızın küresel arenada etkili bir oyuncu olmalarını sağlamak. Çünkü, ülkemiz ve Bursa’mız, rekabetini güçlendiren firmalar sayesinde hedeflerine ulaşacaktır. Bursa’mız için önemli bir ticaret merkezi olan BUTTİM’de gerçekleşen ikili iş görüşmeleri de firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını sağladı. Bursa iş dünyası olarak kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına liderlik eden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

FİRMALARIMIZA MORAL VERDİ
BUTTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Güzeldağ, ziyarette yaptığı konuşmasında merkezin tekstil sektörünün kalbinin attığı bir bölge olduğunu söyledi. BUTTİM’in kent ve ülke ekonomisine büyük güç kattığını dile getiren Güzeldağ, BTSO’ya gerçekleştirdiği organizasyondan dolayı teşekkür ederek, “BTSO, önemli bir alım heyetini Bursa’ya getirerek, BUTTİM’deki firmalarımızla buluşturdu. Misafirimiz olan yabancı firmalarımıza, BUTTİM hakkında bilgiler paylaştık. Firmalarımız ise ürünlerini, yabancı firmalara anlatma fırsatı yakaladı. Bu ziyaretler, firmalarımıza büyük moral verdi” dedi.

RUSYA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ BUTTİM’DE
BUTTİM’de incelemelerde bulunan 40’a yakın Rus iş dünyası temsilcisi, iş gezisi sayesinde Bursalı firmaların ürünlerini ve üretim sahalarını yakından görme imkânı yakaladı. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerden oldukça memnun olan Rus iş dünyası, iki ülke arasındaki dostluğun ekonomiye daha hızlı bir şekilde güçleneceğini ifade etti.

“TÜRK ÜRÜNLERİ YÜKSEK KALİTELİ”
Rusya’nın ev tekstili sektöründeki en önemli markalarından Kazanova firmasının sahibi Yana Kazantseva, Bursa menşeili ürünlerin kalitesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, “Organizasyon bizim için oldukça büyük bir anlam taşıyor. Bursa ile birlikte yıllardır güzel ortaklıklar yürütüyoruz. Benim gözümde Türkiye’nin kalitesi İtalyan ürünleri ile aynı. İki ülke arasındaki ilişkilerin devam etmesiyle ekonomik işbirlikleri daha da artacak” dedi.

“TÜRKİYE-RUSYA DOSTLUĞU İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR”
Rusya’dan gelen NSK İnvest firmasından Olga Bilokhina ise Türkiye ve Rusya arasındaki dostluğun güçlenmesi ile Türkiye ile olan işbirliklerinin daha da arttığını ifade ederek, “Tekstil sektöründe Türkiye’nin kalitesini biliyoruz. Bursa’nın da üretim konusundaki tecrübesine hayran kaldım” diye konuştu. Güney Afrika’dan Bursa’ya gelen Ebubekir Gani ise 20 yıldır Türk firmaları ile ticaret yaptığını belirterek, Bursa’nın tekstilde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
 


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