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Rusya ile ticarette karantina krizi

Rusya ile ticarette karantina krizi
Rusya ile ticarette karantina krizi

Jet krizi sonrası domates başta olmak üzere birçok yaş meyve ve sebzede Rusya ile yaşanan kriz aşılırken, yeni dönemde bazı ürünlerle ilgili farklı bir sıkıntı gündeme geldi.

Rusya'ya ihraç edilen 49 parti yaş meyve ve sebzede yapılan kontroller sonrası karantina zararlıları tespit edildi. Rus makamlarından Türk makamlarına iletilen bu tip bildirimlerin 2018 yılı içerisinde 236'ya ulaştığı ifade edilirken, hem üreticilerin hem de ticareti yapanların uyarıldığı öğrenildi. İlgililerin, Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerin standartlara ve kriterlere uygun olarak, karantina zararlısı organizmalardan arındırılmış bir şekilde gönderilmesi için belirlenen eylem planındaki önlem ve çalışmalara dikkat edilmesi istendi.

3 BİLDİRİM ALANA 1 AY ERTELEME
∂ Karantina Eylem Planı'nda yer alan maddelerden bazıları şöyle:
¥ İhracatçı firmaların bir Ziraat Mühendisi ile “Danışmanlık Sözleşmesi” imzalamış olması gerekecek.
¥ Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek ürünlerde karantina etmenlerinden dolayı bildirim alınmasını önlemek amacıyla fumigasyon uygulaması ihracatçılara önerilecek.
¥ 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, karantina ihlalleri sebebiyle-aynı ürün için 3 defa bildirim alan firmalara, Rusya Federasyonu'na ihracata o ürün için bir ay süreyle Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) düzenlenmeyecek.

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