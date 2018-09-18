Rusya: 'İsrail, uçağımızı Suriye hava savunma sisteminin içine çekti'

Rus Il-20 savaş uçağı dün saat 23.00 sıralarında radardan kaybolmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu düşen Rus uçağıyla ilgili olarak, "Keşif uçağımız Il-20 içerisinde 15 mürettebatıyla İdlib bölgesi üzerinde, bölgenin dışında uçan ve Suriye'deki farklı bölgeleri vuran insansız hava araçlarının yerini ve sayısını tespit etmek için keşif uçuşu yapıyor" diye konuştu.

İsrail Savuna Güçleri Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesinin tek suçlunun Suriye olduğunu ve Rus uçağında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduklarını ifade etti.

İsrail Savunma Güçleri, füzelerin ateşlendiği zaman İsrail jetlerinin kendi hava sahası içerisinde olduğunu da ileri sürdü.