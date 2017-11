Rusya kapıları açtı üzümde ihracat arttı

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2017 yılındaki bağ sezonunu değerlendirdi. 2016 yılında yaşanan çeşitli olumsuzluklarla birlikte düşüş yaşanan üzüm ihracatında 2017 yılında özellikle Rusya’nın gümrük kapılarını açmasıyla sofralık yaş üzüm ihracatında büyük artık yaşandı. Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hala ihracatın devam ettiği bildirildi.

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Manisa’da oldukça sert geçen bir kışın ardından mart ayında bağlarda uyanma başlamış, 18 Mart’ta sadece lokal bazlı alanlarda soğuk zararı olmuş, genel olarak don zararının rekolteye etkisi olmamıştır. Özellikle temmuz ayında yaşanan 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan, çok yaprak alınan bazı bağlar, yaprak ve salkım yanması şeklinde zarar görmüştür. Erkenci üzüm çeşitlerinde sofralık olarak hasat tarihi 24 Temmuz/ihracat tarihi 26 Temmuz, Sultaniye üzüm çeşidinde ise sofralık üzüm olarak hasat tarihi 7 Ağustos/ihracat tarihi 9 Ağustos 2017 olarak tespit edilerek hasat ve ihracatına izin verilmiştir” denildi.

İhracat arttı

2016 yılında sofralık üzüm ihracat miktarının 130 bin 157 ton olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu rakam 2017 yılında, Sarıgöl ilçemizdeki örtülü bağlardan ve Alaşehir ilçemizdeki soğuk hava depolarından halen sofralık üzüm ihracatı devam etmesine rağmen 189 bin 192 tona ulaşmıştır. 2015-2016 yıllarına ait kuru üzüm ihracatımız 202 bin ton iken, 2016-2017 yılı üretim dönemi kuru üzüm ihracatımız 270 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2008-2009 üretim yılında elde etmiş olduğumuz 274 bin ton olan ihracat miktarımızdan sonraki en büyük ihracat rakamımız olarak tarihe geçmiştir. 2017 yılı üretim dönemine ait kuru üzüm ihracatımız yoğun ve sorunsuz olarak devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

2017 yılında Cumhuriyet tarihinde bir ilkin yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Üzüm rekoltesi bakanlığımızca açıklanmıştır. Manisa’da 270 bin ton, Türkiye’de ise toplam rekolte 310 bin ton kuru üzüm olarak tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzce bağcılığın yoğun olarak yapıldığı 10 ilçede erken uyarı kapsamında her pazartesi-perşembe hastalık zararlı ve fenolojik takibi yapılmıştır. Bu kapsamda mücadele gerektiren hastalık ve zararlılara karşı SMS sisteminden uyarılar yapılmıştır. SMS sistemimizde 60 bin üretici kayıtlıdır ve bunun 40 bini bağcıdır. Manisa’da bağın ana zararlısı olan salkım güvesi açısından sorunsuz bir yıl yaşanmıştır. Mevsim şartlarının oldukça yağmurlu ve Mildiyö açısından uygun gitmesine rağmen, Bağ Mildiyösü açısından da yıl sorunsuz geçmiştir. Bunda en önemli etken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizce erken uyarı kapsamında ilaçlama ilanlarının zamanında verilmesi ve üreticilerin ilanlara uyması olmuştur. Bağ Küllemesi salgın boyutlarında görülmüş, yoğun bir mücadele gerektirmiştir. Külleme hastalığına karşı koruyucu mücadele yapılması için üreticiler uyarılmış ve hastalıkla mücadelenin doğru ve zamanında yapılması sağlanmıştır. Bu nedenle, hastalık genelde sorun oluşturmamıştır. Önceki yıl sergilerde ciddi bir sorun oluşturan Unlu Bit’in bu yılda popülasyonu artmış ancak il ve ilçe müdürlüklerimizce yapılan takip ve ilaçlama uyarılarının zamanında verilmesiyle bu sene Unlu Bit sergide sorun oluşturmamıştır. Unlu Bit, sergide üzümlerin sergiye yapışmasına neden olmakta, ciddi oranda kaliteye olumsuz etki yapmaktadır. Sonuç itibariyle 2017 yılında hastalık ve zararlılar nedeniyle İlimizde herhangi bir kayıp yaşanmamıştır.”

İlaç kalıntısı ortadan kalktı

Geçtiğimiz yıllarda üzüm satışındaki en önemli sorunun ilaç kalıntısı ve kuru üzümde Okratoksin-A olmasına rağmen, kalıntıyı ve Okratoksin-A’yı önlemek için büyük bir eğitim seferberliği başlatılan açıklamada, “Gece gündüz her köyde eğitimler verilerek neredeyse her bağcının önceden kullandığı ve artık kullanımı yasaklanan Clorpyriphosethyl aktif maddeli ilaçların kullanılmaması adına büyük bir aşama kaydedilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın programı doğrultusunda hasat öncesi denetimler ile üreticilerin üretim sezonu boyunca kullandığı ilaçlar denetlenmekte, uygunsuz pestisit çıkan üreticilere 5996 sayılı kanun kapsamında adli/idari ceza uygulanmaktadır. 2017 yılında üzümde hasat öncesi dönemde 268 adet üzüm numunesi alınmış, 263 adet numune sonucu temiz çıkmıştır. 2016 yılında kuru üzümde pestisit kalıntısı açısından ciddi bir iyileşme yaşanmıştır. Analiz sonuçlarına göre MRL üstü pestisit kalıntısı tespit edilmediği gibi Avrupa Birliği ülkelerinin istediği şartlara uygun kuru üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele alanı her yıl artarak devam etmektedir. 2016 yılında 150 bin dekar alanda biyoteknik mücadele yapılmıştır. Bakanlığımızca biyoteknik mücadeleye dekar başına 35 TL destek verilmektedir. Bu desteğin yüzde 95’inden Manisalı bağcıları yararlanmaktadır. Bu nedenle bu desteğin devam etmesi Manisa bağcısı açısından oldukça önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Sadık Cangel