Rusya: Kara kutuya göre sorumlu İsrail

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Akdeniz'de düşen Rus İl-20 savaş uçağının düşüş nedeniyle ilgili toplanan verileri kamuoyuna açıkladı. Konaşenkov, “İsrail pilotlarının bu olayın yaşanmasında ağır ihmalleri var. Bölgede İsrail F-16 savaş uçakları kasıtlı olarak kullanılmış” diye konuştu.

"UÇAĞIMIZ İSRAİL ORDUSUNUN MACERASININ KURBANI OLMUŞTUR"

İsrail F-16'larının Suriye hava savunma sistemlerine karşı ‘kalkan' olarak kullandığı İl-20 uçağının füze isabet etmesinin ardından acil inişe geçtiğini ifade eden Konaşenkov, “İsrail uçakları tam olarak Suriye hava sahasındaydı.

Onların olmaması gereken bölgedeydi. Saat 21.39'da Rus pilotumuz 4 İsrail uçağının Lazkiye'de bir bölgeye saldırı gerçekleştireceği bilgisini veriyor. 21.40'da İsrail uçakları bölgeye saldırıyı gerçekleştiriyor. İsrail uçaklarının olmaması gereken yasak bölgede yaptığı faaliyetler nedeniyle füze savunma sistemleri devreye girmiş, bu füzelerden biri İl-20 uçağımıza isabet etmiştir. 22.07'de uçağımız radardan çıktı. Uçağımız İsrail ordusunun macerasının kurbanı olmuştur. Bu veriler ayrıca uçaktan çıkan kara kutudaki ses kayıtlarıyla da kanıtlanmıştır” dedi.