Rusya, Katar'la askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzaladı

Katar Savunma Bakanlığı ile Rusya’nın askeri malzeme satışından sorumlu kuruluş olan Rosoboronexport arasında askeri malzemelerin temin şartları konusunda bir anlaşma imzalandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad al Sani ve Savunma’dan Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed al Attiyah ile görüştü.

Şoygu, Katar Emiri ve Dışişleri Bakanı ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini kuvvetlendirme, bölgesel meseleler konusunda, özellikle Suriye’deki durum hakkında görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Raed Mah’D Khalil Subaih