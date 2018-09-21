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Rusya, Kırım'a S-400 yerleştiriyor

Rusya, Kırım'a S-400 yerleştiriyor
Rusya, Kırım'a S-400 yerleştiriyor

Rusya’nın Kırım yarımadasına yerleştirdiği S-400 Savunma Sistemleri’nin 4’üncü etabını kuracağını aktarıldı.

Rusya askeri kaynaklarının basına aktardığı bilgilere göre, Rusya Kırım yarımadasına yerleştirdiği S-400 Savunma Sistemleri'nin 4'üncü etabını kurmaya başladı. Edinilen bilgilerde 4'üncü etabın yakın zamanda tamamlanacağı aktarıldı. Haberlerde, “Cankoy bölgesinde dördüncü S-400 kompleksinin konuşlandırılması planlanıyor. Yevpatoria, Sivastopol, Feodosia ve Canköy yakınındaki tüm bölünmelerin ana görevi, hava saldırılarını yarımadanın 400 kilometre kadar uzağında tutmak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya'nın Yevpatoria'nın yakınlarında, üçüncü S-400 taburunu kurduğu duyurulmuştu. Önceki iki bölüm ise, Rusya'nın Kırım'daki hava sınırlarını korumak için Ocak 2017'de Feodosia'da ve Ocak 2018'de Sivastopol'da kurulmuştu. 

Şehriyar İmanbeyli
 

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