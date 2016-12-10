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Rusya Konsolosluğu önünde Kırım eylemi

Beyoğlu’nda Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde toplanan Kırım Türkleri, Rusya’nın Kırım işgalini protesto ederek Rus Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Rusya Konsolosluğu önünde Kırım eylemi

10 Aralık 2016 16:25

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Kırım Türkleri, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Eylemciler yürüyüş boyunca Rusya Lideri Putin ve Rusya aleyhinde sloganlar attı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte yöresel kıyafetler giyen Kırımlılar, ellerinde Türk ve Kırım bayrakları taşıdı. Yürüyüş konsolosluk binası önünde son buldu. Açılan büyük Kırım Bayrağının önünde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Kırım milli marşı okunarak, dua edildi. İstanbul Kırım Derneği Başkanı Celal İçten adına basın açıklamasını Elif Bağış okudu. Okunan basın açıklamasında, “Rusya Kırım’ı işgal etmiş. Askeri bir üsse çevirdiği yarımadayı üstünde yaşayan insanlar için korku ve endişe kaynağına dönüştürmüştür. İşgalden bu yana Rusya Kırım’daki insanlara karşı özellikle Kırım Tararlarına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürmektedir.

Bizler Türkiye’de yaşamakta olan Kırım Türkleri olarak tarihten bugüne yayılmacı ve baskıcı politikasını sürdüren Rusya’nın zorbaca ve haksızca işgal ettiği vatanımız Kırım’dan derhal çıkmasını. Ukrayna’ya bağlı olarak yarımadadaki mevcut hak ve özgürlüklerin yeniden tesis edilmesini istiyoruz” denildi.
Eylem konsolosluk binası önüne siyah çelenk bırakılmasıyla son buldu. Polis eylem boyunca güvenlik tedbiri aldı. 

Alper Korkmaz

Etiketler: Kırım eylemi, rusya konsolosluğu


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