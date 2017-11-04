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Rusya Lideri Putin'den Eski Bakan Çağlar’a anlamlı ödül

Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından yaşanan krizi bitiren süreçte önemli rol oynayan Eski Bakanlardan ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet dostluk nişanı ile ödüllendirildi.

Rusya Lideri Putinden Eski Bakan Çağlara anlamlı ödül

04 Kasım 2017 16:33

Eski bakan ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Rusya devlet dostluk nişanı alan ilk Türk oldu. Rusya'nın ulusal birlik günü kapsamındaki tören Kremlin'in ünlü Georgievski Salonu'nda düzenlendi.
Tören öncesi Kremlin ve çevresinde alınan önlemler dikkat çekti. Tören Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'în salona girmesiyle başladı. Putin'in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Cavit Çağlar salonu dolduran konukların alkışları arasında devlet nişanını Putin'in elinden aldı. Çağlar yaptığı teşekkür konuşmasında sürece katkı sağlamaktan dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Çağlar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde ben ve arkadaşlarımın kısmen de olsa yer almış olmamızın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım. Bugün çok mutluyum çünkü buradan evlatlarıma ve torunlarıma nadide bir miras bırakacağım. Bu iki kişi sadece Türkiye ve Rusya'nın değil günümüz dünyasının en önemli liderleridir. Onların net duruşları sayesinde hem Rus uçağına saldırı konusundaki düşmanlarımızın provokasyonunun meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerimizi onarmamızı sağladı. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadır” diye konuştu.
Törenin ardından verilen yemekte eski bakanlardan Cavit Çağlar, Rusya Devlet Başkanı Putin ile aynı masada oturdu. 

Etiketler: Cavit Çağlar, ödül, putin

 

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