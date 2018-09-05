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Rusya Milli Takımı, Trabzon'da

Rusya Milli Takımı, Trabzon'da
Rusya Milli Takımı, Trabzon'da

Rusya Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü Türkiye ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

Türkiye A Milli Takımı'nın 7 Eylül Cuma günü 21.45'te UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya Milli Takımı, Trabzon'a geldi. Saat 19.40 sıralarında Trabzon Havaalanı'na inen konuk ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Rusya Milli Takımı, 6 Eylül Perşembe günü saat 12.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir antrenman gerçekleştirecek. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanın ardından saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Gökmen Şahin - Anıl Keskin
 

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