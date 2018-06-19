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Rusya Mısır Canlı İzle | TRT 1 Canlı yayın

Rusya Mısır canlı izle! Dünya Kupasın'da grup maçları heyecanı devam ediyor. 2018 FIFA Dünya Kupası Grubunda ikinci maçlarına çıkacak olan Rusya ve Mısır'da tek hedef üç puan. Bu önemli mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rusya Mısır TRT canlı izleme linki için haberimizden faydalanabilirsiniz...

Rusya Mısır Canlı İzle | TRT 1 Canlı yayın

19 Haziran 2018 19:02

Rusya Mısır TRT 1 canlı izle! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanancak iki maç ile devam ediyor. Dünya Kupası grup maçlarında Rusya ile Mısır ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi izlemek için haberimizdeki TRT canlı izleme linkinden faydalanabilirsiniz....

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DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.

 

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