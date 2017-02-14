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Rusya Moskova’da mutemetlere saldırı kamerada

Rusya’da temizlik görevlisi kılığındaki 3 kişi mutemetlere saldırı gerçekleştirdi. Mutemetlerle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 1 saldırgan öldürüldü 2 saldırgan kaçtı. Bir memurun da yaralandığı olayda saldırganlar aranıyor.

Rusya Moskovada mutemetlere saldırı kamerada

14 Şubat 2017 19:02
Moskova’da mutemetlere saldırı kamerada - Tıkla İzle

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rimskiy-Korsakova sokağında Rusya Posta Servisi yakınlarında mutemetlere saldırı gerçekleştirdi. Temizlik görevlisi kılığındaki 3 saldırganın, “özel iletişim ana merkezi” arabasına saldırmasının ardından saldırganlarla mutemetler arasında çatışma çıktı. Bir saldırganın öldürüldüğü olayda 2 saldırgan da olay yerinden araçla kaçtı. Saldırıda yaralanan memur hastaneye kaldırıldı. Olayda ne kadar para çalındığına dair bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma Komitesi, saldırganlar hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açtı. Rus polisi, saldırganları arıyor.
 

Tatiyana Şuvalova
 

Etiketler: moskova, rusya


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