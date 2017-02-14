Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rimskiy-Korsakova sokağında Rusya Posta Servisi yakınlarında mutemetlere saldırı gerçekleştirdi. Temizlik görevlisi kılığındaki 3 saldırganın, “özel iletişim ana merkezi” arabasına saldırmasının ardından saldırganlarla mutemetler arasında çatışma çıktı. Bir saldırganın öldürüldüğü olayda 2 saldırgan da olay yerinden araçla kaçtı. Saldırıda yaralanan memur hastaneye kaldırıldı. Olayda ne kadar para çalındığına dair bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma Komitesi, saldırganlar hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açtı. Rus polisi, saldırganları arıyor.



Tatiyana Şuvalova

