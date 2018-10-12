Rusya NATO'yu yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) düzenlenen siber saldırılarla ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, OPCW'ye karşı duruşunda bir değişiklik olmadığını açıklarken, OPCW'ye yapılan siber saldırıların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verilmemesi için çağrı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile birlikte durmaya devam edecek. Mevcut durumun jeopolitik oyunlarda kullanılmasına izin vermemeye çağırıyoruz. 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen OPCW'nin otoritesi zedelenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 Ekim tarihinde Hollanda İstihbarat Teşkilatının, 4 Rus vatandaşının OPCW'ye bir siber saldırı teşebbüsünü engellediğini açıklamıştı. Daha sonra diplomatik pasaportlara sahip olduğu bilinen 4 Rus vatandaşının 4 Ekim'de Hollanda'dan sınır dışı edildiği açıklanmıştı.

"Rusya-NATO Konseyi toplantısı olabilir"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko yaptığı açıklamada, “Gerekli gündem konusunda anlaşabilirsek Rusya-NATO Konseyi toplantısı düzenlemeye karar verebiliriz” dedi. Gruşko, “Rusya ve NATO arasındaki ilişkilerde sorunların çözümünde bu menfaatleri karşılayacak bir gündemde anlaşmayı başarabilirsek, o zaman toplantı yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

Şehriyar İmanbeyli

