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Rusya sandık başında!

Rusya'da milyonlarca seçmen devlet başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Rusya sandık başında!

18 Mart 2018 13:41

Rusya’da başkanlık seçimleri başladı. 97 binden fazla noktada oy kullanmaya hazırlanan Rusya vatandaşları saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Ülkedeki saat farkı sonucu sandığa ilk Kamçatka ve Çukotka Özerk Cumhuriyetleri gitti. 20.00’ye kadar sürecek olan oylamayı dünyanın pek çok farklı yerinden bin 455 resmi gözlemcinin izleyeceği tahmin ediliyor.

Putin oyunu kullandı 

Rusya Devlet Başkanı ve seçimin en güçlü adayı Vladimir Putin saat 9.25 sularında oyunu kullandı. Seçimin diğer adayları ise şöyle: 

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy,
Liberal kadın aday Kseniya Sobçak,
Komünist Parti adayı Pavel Grudinin,
Rusya Halk Birliği Partisi adayı Sergey Baburin,
Rusya'nın Komünistleri isimli partinin adayı Maksim Suraykin,
Liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy,
Ekonomi ve ticaret politikaları dikkat çeken Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov.  

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: rusya

 

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