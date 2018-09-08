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Rusya savaş uçakları Hama ve İdlib’i bombaladı

Rusya savaş uçakları Hama ve İdlib’i bombaladı
Rusya savaş uçakları Hama ve İdlib’i bombaladı

Dün İran’ın başkenti Tahran’da İdlib konusunda yapılan görüşmelerin ardından Rus savaş uçakları bu sabah top ateşi ile eş zamanlı olarak Güney Hama ve İdlib’i yoğun şekilde bombaladı.

İdlib’deki yerel kaynaklar, Suriye’nin kıyı kenti Humeym Askeri Hava Üssünden kalkan 6 Rus savaş uçağının Latamina, Tal Asas ve Han Şeyhun’un doğu ve kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını söyledi.
Diğer taraftan, Suriye’nin helikopterleri, ağır topları ve roketatarları İdlib’in güney ve doğu kesimlerini bombalayarak biri kadın 4 kişinin ölümüne yol açtı. 

Sivil Savunma kaynakları Rus savaş uçaklarının Han Şeyhun şehrinin dışında bulunan Suriye Sivil Savunma Merkezini hedef aldığını, bombardımanın merkezde büyük hasara sebep olduğunu ve iki sivil savunma personelinin yaralandığını açıkladı.  

Muhamed El Mustafa
 

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