Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Katara’a tarihi ziyaret

Arap ülkeleri ve Katar arasındaki diplomatik kriz devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Katarı ziyaret eden ilk Rus Savunma Bakanı olan Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu’nun Katar ziyareti kapsamında, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile askeri konular ve askeri teknik işbirliği görüşeceği belirtildi.

Şoygu'nun Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani ile görüşmesi bekleniyor.