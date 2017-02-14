Diğer
Kategoriler

Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya doğalgaz tedarik etmeye hazır olduğunu, bunun için Ukrayna’nıın "Naftogaz" ve "Gazprom"a başvurması gerektiğini açıkladı.

Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

14 Şubat 2017 18:40

Rusya Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, “Bizde Gazprom ile sabit koşullarda geçerli bir sözleşme var. Sevketmeye hazırız ancak bunun için Naftogaz, Gazprom’a başvurulmalı” dedi.

Ukrayna termik santrallerinde antrasit kömür stoklarının yaklaşık 40 gün için yeterli olacağını açıkladı. "Ukrenergo" ve Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığı, Donbass’tan Ukraynalı radikallerin 25 Ocak’ta başlattığı kömür sevkiyatı blokajı bitmezse, hükümete sektöründe olağanüstü hal uygulamayı tavsiye etti.

Etiketler: GAZPROM, Naftogaz, rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!