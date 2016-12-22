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Rusya, Sırbistan'ı silahlandırıyor

Rusya, Sırbistan'a MiG savaş uçakları, tanklar ve askeri araçlar hibe edecek.

Rusya, Sırbistanı silahlandırıyor

22 Aralık 2016 11:35

Rusya'da temaslarda bulunan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Rusya'nın ülkesine 6 adet kullanılmış MiG-29 model savaş uçağı hibe edeceği haberlerini doğrulayarak Rus ordusu tarafından verilen askeri araçların Sırbistan'ın savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söyledi. Moskova'da yaptığı açıklamada Rusya'nın hibe edeceği savaş uçaklarının piyasa 600 milyon Euro değerinde olduğunu ve Sırbistan'ın üstleneceği modernizasyon masraflarının ise 180 ila 230 milyon Euro civarında olacağını söyleyen Vuçiç, “Rusya'nın hediyelerinden sonra Sırp ordusu eskisi gibi olmayacak” diye konuştu. Rusya'nın Sırp ordusuna ayrıca 30 tank ve 30 askeri araç da hibe edeceğini duyuran Başbakan Vuçiç, savaş uçaklarının modernizasyonu Rusya'da tamamlandıktan sonra gönderilebileceğini söyledi.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Djordjeviç ise ülkesinin edineceği 6 muharip jet ile filosundaki MiG-29 sayısının 10'a çıkacağını ve Sırbistan'ın bölgedeki en modern filoya sahip olacağını ileri sürdü. 

Etiketler: rusya, Sırbistan


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