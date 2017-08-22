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Rusya, Sovyetler Birliği`nin tüm borcunu kapattı

Rusya, 125,5 milyon dolarlık ödemeyle Sovyetler Birliği`nden kalan 64 milyar dolarlık dış borcun tamamını kapattı.

Rusya, Sovyetler Birliği`nin tüm borcunu kapattı

22 Ağustos 2017 15:40

Rusya, Sovyetler Birliği'nden kalan dış borçlarının tamamını kapattı.

Daha önce açıklanan plan çerçevesinde 125,5 milyon dolarlık son dilimin Bosna ve Hersek'e gönderilmesiyle Sovyetler Birliği'nin borç bakiyesi sıfırlandı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Bosna-Hersek’e 125 milyon dolarlık ödemeyle Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarını bitirdiklerini açıkladı.

125,5 milyon dolarlık borç 2017 yılı bütçesinden karşılandı. Bir önceki ödeme 60,6 milyon dolar ile Makedonya'ya yapılmıştı.

64 MİLYAR DOLARLIK SSCB BORCU

Rusya 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden 64 milyar dolar borcu devralmıştı. Borcun 60 milyar dolarlık kısmı ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 19 üyeli Paris Kulübü kreditörlerineydi. Bunun da yarısından fazlası Almanya'ya olan borçlardı.

2006 yılında artan petrol gelirleriyle o dönem çok yüksek bütçe fazlaları veren Rusya, 2005'teki 15 milyar dolar ödemesinin üzerine 22,3 milyar dolar erken ödemeyle Kulüp borçlarını kapatmıştı. Rusya'nın bu borcun geri ödemesi için 2115'e kadar süresi bulunuyordu.

Daha öncesinde, 1996 yılında, Rus ekonomisindeki sorunlar nedeniyle o tarihte 40 milyar dolara kadar gerilemiş olan borç temerrüde girmiş ve yeniden yapılandırılmıştı. 1996'dan 2006'ya kadar olan dönemde ise borcun ödenip ödenmeyeceği konusu uluslararası siyasi arenada Batı ülkeleri ve Rusya arasında önemli bir müzakere konusu olmuştu.

Paris Kulübü dışındaki borçlardan Çin'e olan 415 milyon dolar da 2015 yılında ödenmişti.

KÜBA'NIN 29 MİLYAR DOLAR BORCU SİLİNDİ

SSCB'nin alacakları tarafında ise Rusya, 2013 yılında Küba'nın 32 milyar dolar borcunun 29 milyar dolarını silmiş, geriye kalan 3 milyar doları da 10 yıl vadeye yaymıştı.

Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Makedonya'dan oluşan eski Yugoslavya cumhuriyetlerine olan borcunun tamamını ise 2011-2016 yıllarında kapatmıştı.

Kaynak: BusinessHT

Etiketler: rusya, sovyetler birliği


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