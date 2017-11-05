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Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi!

İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi. Yeni toplantıya PYD davet edilmeyecek!

Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi!

05 Kasım 2017 11:23

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