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iha.com.tr »
Gündem »
Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi!
05 Kasım 2017 11:23
Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi!
İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Suriye Halkları Kongresini erteledi. Yeni toplantıya PYD davet edilmeyecek!
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05 Kasım 2017 11:23
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