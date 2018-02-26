Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

Rusya tarafından yapılan açıklamada, her gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında saldırıların duracağı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta’daki sivillerin bölgeden tahliyesi için insani koridorun oluşturulması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgedeki insanların tahliye edilebilmesi için her gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında saldırıların duracağını ifade ettiği kaydedildi. Şoygu, bu saatlerde sivillerin bölgeden çıkışı için insani koridor açılacağını dile getirdi.