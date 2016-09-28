Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya 24 televizyonuna verdiği mülakatta Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’nın güneyine gaz sağlayacak olan 'Türk Akımı' projesi ile ilgili soruları yanıtladı. Novak, “Hükümetlerarası anlaşma tasarısı Ekim ayının ortasına kadar hatta daha da erken bir süre içinde onay alabilir” dedi.

Türk Akımı projesi, 24 Kasım’da Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçaklarının Türk F-16’ları tarafından düşürülmesinin ardından askıya alınmıştı. İki ülke arasında Haziran ayında başlayan ilişkileri iyileştirme çalışmalarıyla taraflar anlaşmanın hazırlanması çalışmalarına sürdürmeye başladı.

