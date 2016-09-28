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Rusya: 'Türk Akımı anlaşması Ekim ortasına kadar onay alabilir'

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, 'Türk Akımı' projesine dair hükümetlerarası anlaşma tasarısının Ekim ayının ortasına kadar hatta daha da erken bir süre içinde onay alabileceğini söyledi.

Rusya: Türk Akımı anlaşması Ekim ortasına kadar onay alabilir

28 Eylül 2016 10:39

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya 24 televizyonuna verdiği mülakatta Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’nın güneyine gaz sağlayacak olan 'Türk Akımı' projesi ile ilgili soruları yanıtladı. Novak, “Hükümetlerarası anlaşma tasarısı Ekim ayının ortasına kadar hatta daha da erken bir süre içinde onay alabilir” dedi.

Türk Akımı projesi, 24 Kasım’da Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçaklarının Türk F-16’ları tarafından düşürülmesinin ardından askıya alınmıştı. İki ülke arasında Haziran ayında başlayan ilişkileri iyileştirme çalışmalarıyla taraflar anlaşmanın hazırlanması çalışmalarına sürdürmeye başladı.
 

Etiketler: Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak


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