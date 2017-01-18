Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Rusya: 'Türk ve Rus jetleri Halep’te DEAŞ’ı vuruyor'

Rusya: 'Türk ve Rus jetleri Halep’te DEAŞ’ı vuruyor'

Rusya Savunma Bakanlığı, Halep’in doğusunda bulunan El Bab’ta DEAŞ’a karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya: Türk ve Rus jetleri Halepte DEAŞı vuruyor

18 Ocak 2017 18:10

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep’te DEAŞ’a karşı ilk operasyonunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, DEAŞ militanlarının Palmira yönüne doğru ilerlediği kaydedilirken, Halep’te DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonda 17 uçakla 36 hedefin vurulduğu belirtildi. Bakanlık, elde edilen ilk bilgilere göre hava operasyonunun Halep’te oldukça etkili olduğunu aktardı. 

Rusya Savunma Bakanlığı, Halep’in doğusunda bulunan El Bab’ta DEAŞ’a karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Etiketler: rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!