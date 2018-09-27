Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ev sahipliğinde 'Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerji' konulu çalıştay yapıldı.

Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın yanı sıra Rusya Yakın ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Vladimir Pavloviç Fitin, Rusya ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

Gün boyu devam eden Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rusya Yakın ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Vladimir Pavloviç Fitin, “Stratejik Araştırmalar Enstitüsü olarak uzun bir zamandır Ankara Politik Araştırmalar Merkezi ile birlikte geleneksel olarak bu tür toplantıları düzenliyoruz. Bunların sonuncusunu Kapadokya Üniversitesi'nin davetlisi olarak onların katkısı ile düzenlemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz bu geleneksel hale gelmiş etkinliklerimizde Türk-Rus ilişkilerinin belli konularını, alanlarını masaya yatırıp karşılıklı olarak müzakere ediyoruz” dedi.

“Rusya-Türkiye ilişkileri pek çok ülkeyi kıskandırıyor"

Yakın ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Vladimir Pavloviç Fitin açıklamasında Türkiye-Rusya ilişkilerini pek çok badireler atlattığını ancak şu anda ilişkilerin pek çok ülkeyi kıskandıracak seviyede olduğunu belirtti. Fitin, “Pek çok ülkeyi kıskandıracak kadar iyi seviyede ilişkilerimiz var. Zor günlerden, zor zamanlardan geçerek bugünlere geldik. Artık iki ülke arasındaki ilişkiler öyle bir seviyeye geldi ki iki ülkenin liderlerinin oturup birlikte konuşarak çözemeyecekleri hiçbir konu yada sorun kalmadı. Bu açıdan pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor iki ülke arasındaki ilişki” diye konuştu.

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasa Ali Karasar ise, "Kapadokya Üniversitesi, Ankara Politikalar Merkezi ve Rusya Cumhurbaşkanlığına ait Rusya Stratejik Araştırmalar Merkez'nin ortak bir programı olan Türkiye-Rusya arasındaki enerji başlıklı çalıştayımıza başladık. Çalıştayımıza Rus uzmanlardan dört misafirimizin konuşmaları bulunuyor. Rus Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Vladimir Pavloviç Fitin'inde söylediği gibi Türk-Rus ilişkileri geçtiğimiz 5 yıl içerisinde pek çok meydan okumadan geçti. Ama tüm bu meydan okumalara rağmen ilişkilerin gün geçtikçe daha güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Bunda da en büyük rol iki ülkenin başkanlarının kişisel çabalarına dayanıyor. İki ülkenin başkanlarının başlatmış olduğu bu işbirliği atılımı enerjide en büyük örneklerini veriyor. Sadece Akkuyu Nükleer çalışmaları değil Türk akımı doğalgaz boru hattı çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelmesi iki ülkenin enerji alanında başlatmış olduğu işbirliğinin Doğu Akdeniz'de özellikle belki önümüzdeki 100 yıla damga vuracak enerji arama çalışmalarından tutun da Suriye'de ki iç savaşa kadar jeopolitik alanda iki ülkeyi de yakından ilgilendiren pek çok alanda iş birliğine dönüştüğünü görüyoruz” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin