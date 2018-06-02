Rusya, Türkiye maçının hazırlıklarına başladı

FİFA 2018’e ev sahipliği yapacak olan Rusya milli takımı doğrudan finallere katılma hakkı elde ederken son 10 maçında karamsar bir tablo sergilemeye devam ediyor. Son olarak Avusturya ile deplasmanda karşılaşan Rusya milli takımı müsabakadan 1-0 galip ayrılırken futbolu umut vermedi. Bu nedenle Avusturya’dan Moskova’ya dönen milli takım futbolcuları kampa girdi. Türkiye ile Moskova’da son hazırlık maçı yapacak olan Rusya, bu maçı kazanıp finallere moralle başlamak istiyor. Dostluk maçı çerçevesinde Türkiye ile 5 Haziran’da Moskova’da karşı karşıya gelecek olan Rusya milli takımı bu karşılaşmanın ardından 14 Haziran’da Moskova’da Suudi Arabistan ile 19 Haziran’da St. Petersburg’ta Mısır ile son olarak 25 Haziran’da Samara’da Uruguay ile karşılaşıp gruplardan çıkmayı hedefliyor.

Erhan Altıparmak

