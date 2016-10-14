Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Türkiye’ye hava savunma sistemi sevk etmeyi değerlendirebileceğini kaydederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında bu konunun ele alındığını söyledi. Peskov, "Aslında, askeri ve teknik işbirliğiyle alakalı konu Putin ve Erdoğan’ın gündeminde. Çeşitli hava savunma sistemlerinden konuşuldu. Eğer Türkiye’de isterse Rusya farklı varyasyonların sağlanmasını değerlendirilebilir. Bu yalnızca ticari bir konu ve oldukça hassas bir işbirliği alanıdır" dedi.

