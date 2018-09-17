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Rusya: Uçağı vuran füze Ukrayna'ya ait

Rusya: Uçağı vuran füze Ukrayna'ya ait
Rusya: Uçağı vuran füze Ukrayna'ya ait

Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da 2014 yılında düşürülen Malezya uçağını vuran füzenin Ukrayna’ya ait olduğunu iddia etti.

Rus Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17'ye ilişkin yeni bulguları Moskova'daki bir basın toplantısında açıkladı. Bakanlık, Malezya uçağını vuran füzenin üzerindeki seri numarasının incelenmesi sonrası, füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu ve 1986 yılında üretilmiş olduğunu öne sürdü.
Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı füzeyle vurulması sonucu havada ikiye bölünmüş, uçakta bulunan 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.  

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