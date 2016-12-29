Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Karadeniz’e düşen Rus uçağını arama çalışmaları ile ilgili açıklama yaparak arama çalışmalarının ana bölümünün tamamlandığını bildirdi. Çalışmalar sırasında 19 kişinin cesedine ve 230 ceset parçasına ulaşıldığını ifade eden Rus Bakan, uçağa ait 13’ü büyük olmak üzere 2 binden fazla parçanın bulunduğunu kaydetti. En önemli hedefin imlik tespiti olduğunu bildiren Sokolov, DNA testlerinin yapıldığını bildirerek, “Uçağın su yüzeyine ve deniz dibine çarpıktan sonra neredeyse parçalandığını tespit edildi. Doğal olarak bu durum arama çalışmalarını güçleştirdi. Tu-154 faciasıyla ilgili nihai sonuçlar tüm veriler toplanıp incelendikten sonra elde edilecek” dedi. Sokolov, uçağın düşmesiyle ilgili ön ekspertiz verilerinin ocak ayında alınacağını ifade etti.

Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş güvenlik Daire Başkanı Sergey Baynetov ise “Uçağa saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana geldiği sonucuna vardık” dedi. Baynetov, uçaüın düşmesiyle ilgili nihai çıkarımların en erken 30 gün sonra yapılacağını söyleyerek, kara kutuların deşifresinin en az 10 gün süreceğini bildirdi. Uçakta patlama olmadığını vurgulayan Baynetov, “Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık. Ancak bu ihtimali şu an için soruşturma dışında tutmuyoruz” dedi.